В Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У два найближчі дні в Україні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За повідомленням Українського гідрометцентру, 25-26 квітня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили рятувальники.
При цьому, за даними синоптиків, 25 квітня на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі продовжиться подальше затоплення заплав та перевищенням небезпечних відміток у Чернігівській та Сумській областях. Це може спровокувати порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів.
Нагадаємо, у Києві зафіксували два температурних рекорди.