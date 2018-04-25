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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ожидается высокий уровень пожароопасности

Киев • УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В два ближайших дня в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Украине ожидается высокий уровень пожароопасности

"По сообщению Украинского гидрометцентра, 25-26 апреля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили спасатели.

При этом, по данным синоптиков, 25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок в Черниговской и Сумской областях. Это может спровоцировать нарушение местного транспортного сообщения, обтопления, частичное затопление приречных территорий и объектов.

Напомним, в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.

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