В Украине ожидается высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В два ближайших дня в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По сообщению Украинского гидрометцентра, 25-26 апреля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили спасатели.
При этом, по данным синоптиков, 25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок в Черниговской и Сумской областях. Это может спровоцировать нарушение местного транспортного сообщения, обтопления, частичное затопление приречных территорий и объектов.
Напомним, в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.