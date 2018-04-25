В Украине ожидается высокий уровень пожароопасности

"По сообщению Украинского гидрометцентра, 25-26 апреля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили спасатели.

При этом, по данным синоптиков, 25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок в Черниговской и Сумской областях. Это может спровоцировать нарушение местного транспортного сообщения, обтопления, частичное затопление приречных территорий и объектов.

Напомним, в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.