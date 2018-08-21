В Україні обрали найкрасивіше гроно винограду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Виноградне гроно сорту "Дубовський рожевий" вагою 3,4 кг, вирощене жителем Запоріжжя Володимиром Кікабідзе, визнали переможцем в номінації "Кращий зразок винограду за величиною і красі кисті" конкурсу "Чудо-виноград". Про це повідомили організатори конкурсу - Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), передає УНН.
Відзначається, що всього участь у конкурсі “Чудо-виноград” взяли понад 30 виноградарів.
Такий конкурс проходить вже 5 рік поспіль, в рамках виставки-конференції “Золоте гроно України”.
У минулому році переможцем конкурсу став студент з Миколаївської області Руслан Панченко, який представив виноградне гроно вагою майже 7 кг.
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“Незважаючи на цінову політику, інтерес до цієї ягоди не падає. Виноградарі для отримання кращої ціни об’єднуються і створюють великі партії однорідного товару, з якими виходять на більш дохідні ринки збуту — мережі супермаркетів. Крім того, виноградарі активно займаються переробкою ягоди, роблячи вино і чачу. У цьому році на виставці „Золоте гроно України“ було представлено величезну кількість зразків вина і чачі”, - підсумували організатори конкурсу.
Нагадаємо, раніше український бренд “Коктебель” показав, як народжується вино.