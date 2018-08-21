В Украине выбрали самую красивую гроздь винограда

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 17040 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 42163 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 124085 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 232743 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 179720 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 245709 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 276882 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222080 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252375 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209629 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 48289 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 29563 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 34737 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 26866 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 22852 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 299837 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 271537 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 356424 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 512409 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 600949 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 44192 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 245685 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 89244 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84903 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 90084 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине выбрали самую красивую гроздь винограда

Киев • УНН

 • 16457 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Виноградная гроздь сорта "Дубовский розовый" весом 3,4 кг, выращенная жителем Запорожья Владимиром Кикабидзе, была признана победителем в номинации "Лучший образец винограда по величине и красоте кисти" конкурса "Чудо-виноград". Об этом сообщили организаторы конкурса - Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP), передает УНН.

В Украине выбрали самую красивую гроздь винограда

Отмечается, что всего участие в конкурсе “Чудо-виноград” приняли более 30 виноградарей.

Такой конкурс проходит уже 5 год подряд, в рамках выставки-конференции “Золотая гроздь Украины”.

В прошлом году победителем конкурса стал студент из Николаевской области Руслан Панченко, который представил виноградную гроздь весом почти 7 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вино линейки Felicitas удостоено награды “Открытие года”

“Несмотря на ценовую политику, интерес к этой ягоде не падает. Виноградари для получения лучшей цены объединяются и создают большие партии однородного товара, с которыми выходят на более доходные рынки сбыта — сети супермаркетов. Кроме того, виноградари активно занимаются переработкой ягоды, делая вино и чачу. В этом году на выставке „Золотая гроздь Украины“ было представлено огромное количество образцов вина и чачи”, — подытожили организаторы конкурса.

Напомним, ранее украинский бренд “Коктебель” показал, как рождается вино.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12