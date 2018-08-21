В Украине выбрали самую красивую гроздь винограда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Виноградная гроздь сорта "Дубовский розовый" весом 3,4 кг, выращенная жителем Запорожья Владимиром Кикабидзе, была признана победителем в номинации "Лучший образец винограда по величине и красоте кисти" конкурса "Чудо-виноград". Об этом сообщили организаторы конкурса - Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP), передает УНН.
Отмечается, что всего участие в конкурсе “Чудо-виноград” приняли более 30 виноградарей.
Такой конкурс проходит уже 5 год подряд, в рамках выставки-конференции “Золотая гроздь Украины”.
В прошлом году победителем конкурса стал студент из Николаевской области Руслан Панченко, который представил виноградную гроздь весом почти 7 кг.
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“Несмотря на ценовую политику, интерес к этой ягоде не падает. Виноградари для получения лучшей цены объединяются и создают большие партии однородного товара, с которыми выходят на более доходные рынки сбыта — сети супермаркетов. Кроме того, виноградари активно занимаются переработкой ягоды, делая вино и чачу. В этом году на выставке „Золотая гроздь Украины“ было представлено огромное количество образцов вина и чачи”, — подытожили организаторы конкурса.
Напомним, ранее украинский бренд “Коктебель” показал, как рождается вино.