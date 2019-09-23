В Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні, станом на сьогодні, обліковано майже півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб. Про це передає УНН із посиланням на сайт Кабміну.
“Станом на 23 вересня 2019 р., за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 410 615 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що станом на 2 вересня цього року в Україні було обліковано 1 405 184 внутрішньо переміщених осіб.