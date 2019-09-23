В Украине учтено более 1,4 млн переселенцев

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1410615 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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Напомним, что, по состоянию на 2 сентября этого года, в Украине было учтено 1405184 внутренне перемещенных лиц.