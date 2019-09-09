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В Україні необхідно провести податкову амністію – експерт

В Україні необхідно провести податкову амністію – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Автор програми податкової реформи "Від нестабільності до гармонії", доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України Андрій Гмирін наголосив, що держава повинна встановити партнерські відносини з громадянами та бізнесом шляхом введення нульової декларації та податкової амністії, передає УНН.

Експерт з оподаткування представив свою реформу на Ukraine Tax Forum, де були присутні представники бізнесу, експертна спільнота та народні депутати від партії "Слуга народу".

"Мій проект комплексного реформування податкової системи, у тому числі, включає встановлення між державою та бізнесом партнерських відносин на основі взаємної довіри. Це можливо лише через впровадження нульової декларації для фізичних осіб, а також податкової амністії для суб'єктів господарської діяльності. При впровадженні нульової декларації у населення з'явитися можливість задекларувати все те майно, яке було придбано раніше і за яке не сплачувалися податки. Суб'єкти господарської діяльності отримують можливість обнулити період з майданчиками "Податкових ям" та інших податкових схем, в яких вони вимушено працювали у попередні періоди. Всім же зрозуміло: чим раніше почав платити, тим менше сплатив податків", – пояснив експерт з податкового реформування.

Під час обговорення народні депутати від партії "Слуга народу" Дар’я Володіна і Олексій Леонов наголосили на необхідності реформування податкової системи та ініціювали створення у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики нової робочої групи, яка буде розробляти проекти законів для реформування чинної податкової системи.

"Ми маємо захистити український бізнес від рейдерства державних органів, а державу – від шахраїв. Все це можливо за кількох умов: відкритого діалогу, політичної волі та бездоганної роботи правоохоронних органів. Впевнена, колеги підтримають рішення про створення у Комітеті окремої групи для детального обговорення та розробки нових прогресивних і якісних законопроектів щодо докорінного реформування застарілої корумпованої системи. Податкова система повинна працювати для людей, а не олігархів", – зазначила Володіна.

Також народні обранці, експертна спільнота та представники бізнесу обговорили методи боротьби з тіньовою економікою, проблему адміністрування податків та кадрової політики в державних органах, упередження контрабанди, необхідність створення нової незалежної Державної служби доходів.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив на необхідності економічного зростання.

Українські Національні Новини

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