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В Украине необходимо провести налоговую амнистию – эксперт

В Украине необходимо провести налоговую амнистию – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Автор программы налоговой реформы "От нестабильности к гармонии", доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета ГФС Украины Андрей Гмырин подчеркнул, что государство должно установить партнерские отношения с гражданами и бизнесом путем введения нулевой декларации и налоговой амнистии, передает УНН.

Эксперт по налогообложению представил свою реформу на Ukraine Tax Forum, где присутствовали представители бизнеса, экспертное сообщество и народные депутаты от партии "Слуга народа".

"Мой проект комплексного реформирования налоговой системы, в том числе, включает установление между государством и бизнесом партнерских отношений на основе взаимного доверия. Это возможно только путем внедрения нулевой декларации для физических лиц, а также налоговой амнистии для субъектов хозяйственной деятельности. При внедрении нулевой декларации у населения появиться возможность задекларировать все то имущество, которое было приобретено ранее и за которое не уплачивались налоги. Субъекты хозяйственной деятельности получают возможность обнулить период с площадками "Налоговых ям" и других налоговых схем, в которых они вынуждено работали в предыдущие периоды. Всем же понятно: чем раньше начал платить, тем меньше заплатил налогов", – объяснил эксперт по налоговому реформированию.

Во время обсуждения народные депутаты от партии "Слуга народа" Дарья Володина и Алексей Леонов подчеркнули необходимость реформирования налоговой системы и инициировали создание в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики новой рабочей группы, которая будет разрабатывать проекты законов для реформирования действующей налоговой системы.

"Мы должны защитить украинский бизнес от рейдерства государственных органов, а государство – от мошенников. Все это возможно при нескольких условиях: открытом диалоге, политической воле и безупречной работе правоохранительных органов. Уверена, коллеги поддержат решение о создании в Комитете отдельной группы для детального обсуждения и разработки новых прогрессивных и качественных законопроектов по комплексному реформированию устаревшей коррумпированной системы. Налоговая система должна работать для людей, а не олигархов", – отметила Володина.

Также народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимости создания новой независимой Государственной службы доходов.

Ранее новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что весной правительство готовит налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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