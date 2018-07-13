В Україні немає з кого спитати за наслідки АЧС - Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Зупинити поширення африканської чуми свиней (АЧС) не в силах низка країн світу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
При цьому, кожна держава вдається до своїх методів боротьби із захворюванням, повідомив нардеп.
“У ЄС готові фінансувати наукову розробку вакцин від АЧС. Наразі таких вакцин у світі не існує. І чи не єдиним ефективним шляхом боротьби з хворобою вважається відстріл диких кабанів.
У разі, якщо вчені та науковці таки зможуть винайти ліки проти хвороби, це вирішить проблему одразу багатьох країн світу, які наразі не можуть зупинити поширення АЧС попри мільйонне фінансування профілактичних заходів. Зокрема, Єврокомісія вже інвестувала у боротьбу з АЧС понад 50 млн євро...”, — написав Тригубенко.
Україна також значиться в переліку країн, що поки не в змозі зупинити поширення хвороби, зазначив Тригубенко.
“Чи не щотижня фіксують по декілька нових спалахів, а на мапі нашої країни не залишилося вже жодного регіону, який би хвороба оминула.
За підрахунками фахівців, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А прямі збитки від хвороби перевищують 1 млрд грн”, — написав він.
Ще один побічний негатив від АЧС — аномальне нарощення імпорту нідерландської та бразильської свинини в Україну, зазначив нардеп.
“З початку року ми збільшили показники імпорту вже у 9 разів (в порівнянні з даними минулого року). Звичайно, що така тенденція позначається на ціні сала для українців. Вже сьогодні ми платимо за нього не менше, як за заморський делікатес...”, — пояснив Тригубенко і додав, що все це відбувається на фоні відсутності в державі (понад рік) профільного міністра — агрополітики.
“І на тому велика жирна крапка. Бо, навіть, спитати з кого ані за збитки, ані за плани по ліквідації АЧС — немає”, — резюмував він.
Як писав УНН, ЄС розробляє вакцину проти АЧС.