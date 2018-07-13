В Украине не с кого спросить за последствия АЧС - Тригубенко

При этом, каждое государство прибегает к своим методам борьбы с заболеванием, сообщил нардеп.

"В ЕС готовы финансировать научную разработку вакцин от АЧС. Сейчас таких вакцин в мире не существует. И едва не единственным эффективным путем борьбы с болезнью считается отстрел диких кабанов.

В случае, если ученые и исследователи таки смогут изобрести лекарство против болезни, это решит проблему сразу многих стран мира, которые пока не могут остановить распространение АЧС, несмотря на миллионное финансирование профилактических мероприятий. В частности, Еврокомиссия уже инвестировала в борьбу с АЧС более 50 млн евро...", - написал Тригубенко.

Украина также числится в списке стран, которые пока не в состоянии остановить распространение болезни, отметил Тригубенко.

"Почти еженедельно фиксируют по несколько новых вспышек, а на карте нашей страны не осталось уже ни одного региона, который бы болезнь миновала.

По подсчетам специалистов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А прямые убытки от болезни превышают 1 млрд грн", - написал он.

Еще один побочный негатив от АЧС - аномальное наращивания импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину, отметил нардеп.

"С начала года мы увеличили показатели импорта уже в 9 раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев. Уже сегодня мы платим за него не меньше, чем за заморский деликатес...", - пояснил Тригубенко и добавил, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра - агрополитики.

"И на том большая жирная точка. Потому даже спросить не с кого ни за убытки, ни за планы по ликвидации АЧС", - резюмировал он.

Как писал УНН, ЕС разрабатывает вакцину против АЧС.