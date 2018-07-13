В Украине не с кого спросить за последствия АЧС - Тригубенко

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48928 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105229 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126876 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134254 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170217 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153761 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141428 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182082 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

9 марта, 18:15 • 23400 просмотра
В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

9 марта, 18:15 • 19540 просмотра
Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

9 марта, 18:37 • 20107 просмотра
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 22461 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 25986 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147529 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 182082 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189781 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200255 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257242 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 170217 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108051 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112269 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114146 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113384 просмотра
Актуальное
В Украине не с кого спросить за последствия АЧС - Тригубенко

В Украине не с кого спросить за последствия АЧС - Тригубенко

Киев  •  УНН

 • 10941 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС) не в силах ряд стран мира. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

При этом, каждое государство прибегает к своим методам борьбы с заболеванием, сообщил нардеп.

"В ЕС готовы финансировать научную разработку вакцин от АЧС. Сейчас таких вакцин в мире не существует. И едва не единственным эффективным путем борьбы с болезнью считается отстрел диких кабанов.

В случае, если ученые и исследователи таки смогут изобрести лекарство против болезни, это решит проблему сразу многих стран мира, которые пока не могут остановить распространение АЧС, несмотря на миллионное финансирование профилактических мероприятий. В частности, Еврокомиссия уже инвестировала в борьбу с АЧС более 50 млн евро...", - написал Тригубенко.

Украина также числится в списке стран, которые пока не в состоянии остановить распространение болезни, отметил Тригубенко.

"Почти еженедельно фиксируют по несколько новых вспышек, а на карте нашей страны не осталось уже ни одного региона, который бы болезнь миновала.

По подсчетам специалистов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А прямые убытки от болезни превышают 1 млрд грн", - написал он.

Еще один побочный негатив от АЧС - аномальное наращивания импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину, отметил нардеп.

"С начала года мы увеличили показатели импорта уже в 9 раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев. Уже сегодня мы платим за него не меньше, чем за заморский деликатес...", - пояснил Тригубенко и добавил, что все это происходит на фоне отсутствия в государстве (более года) профильного министра - агрополитики.

"И на том большая жирная точка. Потому даже спросить не с кого ни за убытки, ни за планы по ликвидации АЧС", - резюмировал он.

Как писал УНН, ЕС разрабатывает вакцину против АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы