В Україні не вистачає майже 3000 суддів

"Некомплект суддівських кадрів у судах складає майже 3 тисячі на території держави. Фізично людина не може судити цілодобово", - зазначив Матіос.



За його словами, це стало наслідком того, що в державі відбувалась люстрація і руйнація судової гілки влади і лише зараз розпочалась побудова нової, реформованої системи. В результаті, як зазначив прокурор, розгляд розслідуваних справ затягується в судах.



Нагадаємо, станом на 19 березня 2019 року найбільше не доукомплектовано судів в Черкаському, Луганському регіонах та Києві.