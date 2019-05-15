В Україні не вистачає майже 3000 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні не вистачає майже три тисячі суддів, у результаті чого розгляд справ затягується у судах. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос журналістам у Львові, передає кореспондент УНН.
"Некомплект суддівських кадрів у судах складає майже 3 тисячі на території держави. Фізично людина не може судити цілодобово", - зазначив Матіос.
За його словами, це стало наслідком того, що в державі відбувалась люстрація і руйнація судової гілки влади і лише зараз розпочалась побудова нової, реформованої системи. В результаті, як зазначив прокурор, розгляд розслідуваних справ затягується в судах.
Нагадаємо, станом на 19 березня 2019 року найбільше не доукомплектовано судів в Черкаському, Луганському регіонах та Києві.