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В Украине не хватает почти 3000 судей

В Украине не хватает почти 3000 судей

Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине не хватает почти три тысячи судей, в результате чего рассмотрение дел затягивается в судах. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос журналистам во Львове, передает корреспондент УНН.

"Некомплект судейских кадров в судах составляет почти 3000 на территории государства. Физически человек не может судить круглосуточно", - отметил Матиос.

По его словам, это стало следствием того, что в государстве происходила люстрация и разрушение судебной ветви власти и только сейчас началась построение новой, реформированной системы. В результате, как отметил прокурор, рассмотрение расследованных дел затягивается в судах.

Напомним, на 19 марта 2019 всего не доукомплектовано судов в Черкасском, Луганском регионах и Киеве.

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