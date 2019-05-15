В Украине не хватает почти 3000 судей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине не хватает почти три тысячи судей, в результате чего рассмотрение дел затягивается в судах. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос журналистам во Львове, передает корреспондент УНН.
"Некомплект судейских кадров в судах составляет почти 3000 на территории государства. Физически человек не может судить круглосуточно", - отметил Матиос.
По его словам, это стало следствием того, что в государстве происходила люстрация и разрушение судебной ветви власти и только сейчас началась построение новой, реформированной системы. В результате, как отметил прокурор, рассмотрение расследованных дел затягивается в судах.
Напомним, на 19 марта 2019 всего не доукомплектовано судов в Черкасском, Луганском регионах и Киеве.