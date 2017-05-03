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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34518 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Україні назвали ім'я найрозумнішої дитини

Київ • УНН

 • 13029 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Києві відбулося вручення Всеукраїнської премії “Диво-дитина 2017”. Перемогу в номінації “Найрозумніша дитина” отримала кам’янчанка Віра Попруга. Про це повідомили у міській раді Кам’янського, пише УНН-Центр.

В Україні назвали ім'я найрозумнішої дитини

Віра Попруга займається шашками з шести років. Вона 25 разів піднімалася на подіум молодіжних чемпіонатів України з різних видів програм та вікових категоріях шашок-64 й шашок-100. Дев’ять з них — на першу сходинку. Також спортсменка неодноразово брала участь у чемпіонатах Європи та світу.

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Довідка УНН-Центр: Вже 9 років поспіль талановита молодь України в віці від 4-х до 13-ти років бере участь у перегонах найвищого рівня під назвою “Диво-дитина”. Кожного разу премію отримують по три фіналісти в п’ятьох номінаціях.

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