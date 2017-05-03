В Україні назвали ім'я найрозумнішої дитини
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Києві відбулося вручення Всеукраїнської премії “Диво-дитина 2017”. Перемогу в номінації “Найрозумніша дитина” отримала кам’янчанка Віра Попруга. Про це повідомили у міській раді Кам’янського, пише УНН-Центр.
Віра Попруга займається шашками з шести років. Вона 25 разів піднімалася на подіум молодіжних чемпіонатів України з різних видів програм та вікових категоріях шашок-64 й шашок-100. Дев’ять з них — на першу сходинку. Також спортсменка неодноразово брала участь у чемпіонатах Європи та світу.
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Довідка УНН-Центр: Вже 9 років поспіль талановита молодь України в віці від 4-х до 13-ти років бере участь у перегонах найвищого рівня під назвою “Диво-дитина”. Кожного разу премію отримують по три фіналісти в п’ятьох номінаціях.