В Украине назвали имя самого умного ребенка
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве состоялось вручение Всеукраинской премии "Чудо-ребенок 2017". Победу в номинации "Самый умный ребенок" получила Каменчанка Вера Попруга. Об этом сообщили в городском совете Каменского, пишет УНН-Центр.
Вера Попруга занимается шашками с шести лет. Она 25 раз поднималась на подиум молодежных чемпионатов Украины по различным видам программ и возрастных категориях шашек-64 и шашек-100. Девять из них - на первую строчку. Также спортсменка неоднократно принимала участие в чемпионатах Европы и мира.
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Справка УНН-центр: Уже 9 лет подряд талантливая молодежь Украины в возрасте от 4-х до 13-ти лет принимает участие в гонках самого высокого уровня под названием "Чудо-ребенок". Каждый раз премию получают по три финалиста в пяти номинациях.