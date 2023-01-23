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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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В Україні "наймасштабніше" за пів століття оновлення магістрального газопроводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні оновлюють магістральний газопровід, повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", пише УНН.

В Україні "наймасштабніше" за пів століття оновлення магістрального газопроводу

Цитата

"Укртрансгаз - Оператор газосховищ України оновлює магістральний газопровід, який дозволить обирати та втілювати технологічні режими роботи західноукраїнських ПСГ у новому форматі", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Ремонтні роботи на газопроводі, як вказано, можна назвати "наймасштабнішими за понад пів століття" його експлуатації.

Як повідомляється, Укртрансгаз виконує їх власними силами: проект реалізують фахівці Укргазпромбуду. На сьогодні, як зазначається, уже встигли:

  • демонтувати майже 11 км газопроводу;
  • очистити труби від застарілої ізоляції;
  • провести візуально-оптичний та приладний контроль газопроводу;
  • провести зворотній монтаж понад 6 км відновлених труб.

"Окрім того, тривають роботи із надземними ділянками газопроводу, що проходять через природні перешкоди. На них також оновлюють антикорозійне покриття, ремонтують зʼєднання та монтують додатковий крановий вузол на одній із ділянок ГТС", - додали у Нафтогазі.

Завершити роботи планують у червні 2023 року.

"Оновлений газопровід дасть можливість максимізувати ефективність роботи сусіднього ПСГ, що безпосередньо задіяне у міжнародних поставках палива та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі «митного складу». Окрім того, посилить переваги при плануванні нових, нестандартних та дієвих режимів роботи мережі підземних газосховищ у регіоні, а також дозволить заощаджувати природний газ та захищати довкілля від викидів при підготовці обʼєктів мережі ПСГ до планових ремонтів", - пояснили у Нафтогазі.

Доповнення

Нафтогаз домовився про резервування додаткових обсягів газу.

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