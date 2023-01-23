В Украине самое "масштабное" за полвека обновление магистрального газопровода

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"Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины обновляет магистральный газопровод, который позволит выбирать и воплощать технологические режимы работы западноукраинских ПХГ в новом формате", - говорится в сообщении.

Детали

Ремонтные работы на газопроводе, как указано, можно назвать "самыми масштабными за более чем полвека" его эксплуатации.

Как сообщается, Укртрансгаз выполняет их собственными силами: проект реализуют специалисты Укргазпромбуда. На сегодня, как отмечается, уже успели:



демонтировать почти 11 км газопровода;



очистить трубы от устаревшей изоляции;



провести визуально-оптический и приборный контроль газопровода;



провести обратный монтаж более 6 км восстановленных труб.



"Кроме того, продолжаются работы с надземными участками газопровода, проходящих через естественные препятствия. На них также обновляют антикоррозионное покрытие, ремонтируют соединения и монтируют дополнительный крановый узел на одном из участков ГТС", - добавили в Нафтогазе.

Завершить работы планируют в июне 2023 года.

"Обновленный газопровод позволит максимизировать эффективность работы соседнего ПХГ, непосредственно задействованного в международных поставках топлива и хранении газа иностранных трейдеров в режиме «таможенного склада». Кроме того, усилит преимущества при планировании новых, нестандартных и действенных режимов работы сети подземных газохранилищ в регионе, а также позволит экономить природный газ и защищать окружающую среду от выбросов при подготовке объектов сети ПХГ к плановым ремонтам", - пояснили в Нафтогазе.

Дополнение

Нафтогаз договорился о резервировании дополнительных объемов газа.