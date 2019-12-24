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В Україні найбільше часу в інтернеті проводить молодь – дослідження

В Україні найбільше часу в інтернеті проводить молодь – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні найбільше часу в інтернеті проводить молодь та люди з вадами слуху. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.

“Найчастіше інтернетом користуються вдома (86,5%), хоча також молодь користується у школі, у закладах громадського харчування”, — зазначила Іонан.

Так, за результатами дослідження, найбільше часу в інтернеті проводить молодь у віці 10-17 років (3 год. у робочий день і 5 год. у вихідні). А також люди з вадами слуху (3 год. у робочий день, 2 год. у вихідний). На непідконтрольних територіях населення проводить в інтернеті 2 год. в робочий день і 4 год. у вихідний.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, цифрові навички 53% українців нижче середнього рівня.

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