В Украине больше всего времени в интернете проводит молодежь - исследование

"Чаще всего интернетом пользуются дома (86,5%), хотя также молодежь пользуется в школе, в учреждениях общественного питания", - отметила Ионан.

Так, по результатам исследования, больше всего времени в интернете проводит молодежь в возрасте 10-17 лет (3 ч. в рабочий день и 5 ч. в выходные). А также люди с проблемами слуха (3 ч. в рабочий день, 2 ч. в выходной). На неподконтрольных территориях населения проводит в интернете 2 ч. в рабочий день и 4 ч. в выходной.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.