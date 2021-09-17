В Україні наступного тижня стартують спільні військові навчання з НАТО

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“Розглядалось ... питання про навчання „Об’єднані зусилля-2021“, у яких ми працюємо з нашими партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, наступного тижня, і ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн, до цих навчань”, — сказав Данілов.

Додамо

Минулого тижня Росія і її союзник Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань, які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових.