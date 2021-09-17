В Україні наступного тижня стартують спільні військові навчання з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Україна допустила іноземних партнерів до спільних військових навчань в рамках НАТО, які стартують на нашій території вже з наступного тижня. Про це за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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“Розглядалось ... питання про навчання „Об’єднані зусилля-2021“, у яких ми працюємо з нашими партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, наступного тижня, і ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн, до цих навчань”, — сказав Данілов.
Додамо
Минулого тижня Росія і її союзник Білорусь почали активну фазу масштабних військових навчань, які стривожили країни НАТО і Україну, за участю 200 тисяч військових.