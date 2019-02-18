В Україні намагаються розгорнути масштабний підкуп виборців – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Нацполіція має дані щодо розгортання в Україні масштабного підкупу виборців напередодні виборів президента. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради в Києві, передає кореспондент УНН.
"Особливий ризик маємо на даний час із купівлею голосів виборців. Надходить інформація про спроби розгортання систем масштабного підкупу. Ми уважно за цим спостерігаємо. Якщо це перейде в фазу скоєння злочину, Нацполіція миттєво відреагує", - зазначив Аваков.
За його словами, на сьогоднішній день зафіксовано вже понад тисячу фактів щодо спроб підкупу виборців.
При цьому генеральний прокурор України Юрій Луценко додав, що підкупом виборців є все – гроші, цінні подарунки, окрім сувенірів із партійною символікою і відповідна література.
"Безкоштовна роздача окулярів однією із партій, роздача продпайків іншою партією у фірмових партійних пакетах, видача грошей – не тільки виборцям, але навіть і агітаторам – заборонена законом", - наголосив Луценко.
Нагадаємо, на сьогоднішній день поліція зафіксувала 1477 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, у них задокументовані 1004 фактів, що стосуються незаконної агітації, 1006 - підкупу виборців, пошкодженням майна - 27, хуліганських дій – 17.