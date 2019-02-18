В Украине пытаются развернуть масштабный подкуп избирателей - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Нацполиция имеет данные по развертыванию в Украине масштабного подкупа избирателей накануне выборов президента. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Особый риск имеем в настоящее время с покупкой голосов избирателей. Поступает информация о попытках развертывания систем масштабного подкупа. Мы внимательно за этим наблюдаем. Если это перейдет в фазу совершения преступления, Нацполиция мгновенно отреагирует", - отметил Аваков.
По его словам, на сегодняшний день зафиксировано уже более тысячи фактов относительно попыток подкупа избирателей.
При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добавил, что подкупом избирателей есть все - деньги, ценные подарки, кроме сувениров с партийной символикой и соответствующая литература.
"Бесплатная раздача очков одной из партий, раздача продпайков другой партией в фирменных партийных пакетах, выдача денег - не только избирателям, но даже и агитаторам - запрещена законом", - подчеркнул Луценко.
Напомним, на сегодняшний день полиция зафиксировала 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в них задокументированы 1004 фактов, касающихся незаконной агитации, 1006 - подкупа избирателей, повреждением имущества - 27 хулиганских действий - 17.