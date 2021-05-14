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В Україні набув чинності закон про заочне засудження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Закон про вдосконалення здійснення спеціального досудового розслідування, який визначає, яких обвинувачених можуть судити заочно, набуває чинності 14 травня, повідомляє УНН.

В Україні набув чинності закон про заочне засудження

Деталі

Йдеться про закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування” № 1422-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 27 квітня і який був підписаний Президентом, а потім - опублікований у парламентській газеті "Голос України" 13 травня.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 14 травня.

Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно з українським законодавством, щоб почати щодо втікача спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, його мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у міжнародний розшук певних осіб, мотивуючи такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування. Суди зі свого боку пов’язують оголошення у міжнародний розшук з моментом виставлення Інтерполом “червоної картки” та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про спеціальне досудове розслідування.

А цей закон змінює підхід та визначає дві підстави для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження:

  • якщо підозрюваного оголошено в міжнародний розшук;
  • якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (за умови його належного повідомлення про такий виклик) та перебуває на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчий суддя може заочно заарештувати такого підозрюваного.

Документ також визначає перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Також закон запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з’явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.

Доповнення

В Офісі Генпрокурора раніше вказували на необхідність законодавчо остаточно врегулювати процедуру заочного засудження, щоб чітко визначити процесуальну категорію міжнародного розшуку. Це зокрема має допомогти з притягненням до відповідальності обвинувачених у справах Майдану, які переховуються у тому числі за кордоном.

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