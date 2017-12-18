В Україні набули чинності нові тарифи на воду

Зокрема, 17 грудня набула чинності постанова НКРЕКП № 1343 від 2 листопада 2017 року “Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141”, яка встановлює нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Так, регулятор оновив структуру тарифів для 40 водоканалів у різних регіонах України, в тому числі для “Київводоканалу”.

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Нагадаємо, 29 листопада, набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду.