В Украине вступили в силу новые тарифы на воду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера, 17 декабря, в Украине вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом свидетельствует постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) № 1343 от 2 ноября 2017 года, опубликованное в газете "Урядовый курьер" от 16 декабря 2017 года, передает УНН.
В частности, 17 декабря вступило в силу постановление НКРЕКП № 1343 от 2 ноября 2017 года "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 № 1141", которая устанавливает новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Так, регулятор обновил структуру тарифов для 40 водоканалов в разных регионах Украины, в том числе для "Киевводоканала".
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Напомним, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду.