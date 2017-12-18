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10 марта, 17:10 • 105557 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122012 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106684 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Украине вступили в силу новые тарифы на воду

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера, 17 декабря, в Украине вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом свидетельствует постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) № 1343 от 2 ноября 2017 года, опубликованное в газете "Урядовый курьер" от 16 декабря 2017 года, передает УНН.

В частности, 17 декабря вступило в силу постановление НКРЕКП № 1343 от 2 ноября 2017 года "О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 № 1141", которая устанавливает новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Так, регулятор обновил структуру тарифов для 40 водоканалов в разных регионах Украины, в том числе для "Киевводоканала".

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Напомним, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду.

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