В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні у середу, 18 вересня, очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Окрім того, до кінця доби 17 вересня та вдень 18 вересня у Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), як і у середу по Київській області.
Нагадаємо, за даними синоптиків, найближчими днями по Україні пройдуть дощі, у Карпатах уже у п'ятницю, 20 вересня, можливий мокрий сніг, нічна температура цього тижня впаде до 4 градусів вище нуля.