В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

"18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Кроме того, до конца суток 17 сентября и днем 18 сентября в Киеве также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), как и в среду по Киевской области.

Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни по Украине пройдут дожди, в Карпатах уже в пятницу, 20 сентября, возможен мокрый снег, ночная температура на этой неделе упадет до 4 градусов выше нуля.