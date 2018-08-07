В Україні на цьому тижні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Протягом тижня, 7-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (7-8 серпня крім більшості західних та Київської областей). Про це повідомили УНН у прес-службі Українського гідрометцентру.
"7-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (7-8 серпня крім більшості західних та Київської областей)", - додали у повідомлені.
Нагадаємо, у Криму через надзвичайний ризик пожеж заборонили користуватись мангалами.
У зв'язку з високою пожежною небезпекою у тимчасово окупованому Криму заборонили розводити багаття, використовувати мангали, інші пристосування з відкритим вогнем поблизу пожежонебезпечних предметів: в лісі поблизу дерев, поруч із сухою травою, а також залишати відкритий вогонь без нагляду.
Забороняється також курити, кидати палаючі сірники, недопалки, використовувати піротехнічні вироби, залишати в лісі промаслений або просочений бензином, гасом і іншими горючими речовинами матеріал.