В Украине на этой неделе будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

"7-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (7-8 августа кроме большинства западных и Киевской областей)", - добавили в сообщении.

Напомним, в Крыму из-за чрезвычайного риска пожаров запретили пользоваться мангалами.

В связи с высокой пожарной опасностью во временно оккупированном Крыму запретили разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра.

Запрещается также курить, бросать горящие спички, окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами материал.