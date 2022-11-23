В Україні на трьох АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки були відключені - Енергоатом

Цитата

«Сьогодні, 23 листопада 2022 року, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

«Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

На Південноукраїнській АЕС підтвердили аварійне відключення енергоблоків від мережі.