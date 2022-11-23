В Украине на трех АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки были отключены - Энергоатом

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«Сегодня, 23 ноября 2022, из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Пока они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему», - говорится в сообщении.

Сообщается, что радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

«Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена. Также из-за снижения частоты было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС по энергосистеме. Станция перешла в режим полного блэкаута. Все дизель-генераторы – в работе. Радиационный фон на площадке ЗАЭС остается в норме», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На Южноукраинской АЭС подтвердили аварийное отключение энергоблоков от сети.