В Україні на сьогодні працює 39 іноземних радників при Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні на сьогодні працює 39 іноземних радників при Міністерстві оборони та Генштабі Збройних сил України. Про це повідомили у Міноборони у відповіді на інформаційний запит УНН.
“З метою надання консультативно-дорадчої допомоги Збройним Силам України на даний час в Україні працюють 39 радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України”, — зазначили у відомстві.
За інформацією Міноборони, іноземні радники допомагають з оборонним плануванням та управлінням оборонними ресурсами, логістикою та стандартизацією у сфері оборони.
Також, як зазначили в оборонному відомстві, радники надають консультації стосовно внутрішнього аудиту, кадрового менеджменту у ЗСУ, фінансового контролю тощо.
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Нагадаємо, як повідомляли у Міноборони, з 8 листопада 2016 року стратегічні радники із Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки розпочали свою роботу в Міністерстві оборони України, де долучилися до процесу реформування оборонного відомства та Збройних Сил в цілому.