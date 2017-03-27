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В Украине на сегодня работает 39 иностранных советников при Минобороны

В Украине на сегодня работает 39 иностранных советников при Минобороны

Киев • УНН

 • 9035 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине на сегодня работает 39 иностранных советников при Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны в ответе на информационный запрос УНН.

“С целью предоставления консультативно-совещательной помощи Вооруженным Силам Украины в настоящее время в Украине работают 39 советников при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины”, — отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, иностранные советники помогают с оборонным планированием и управлением оборонительными ресурсами, логистикой и стандартизацией в области обороны.

Также, как отметили в оборонном ведомстве, советники оказывают консультации по внутреннему аудиту, кадровому менеджменту в ВСУ, финансовому контролю и тому подобное.

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Напомним, как сообщали в Минобороны, с 8 ноября 2016 стратегические советники из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады и Литовской Республики начали свою работу в Министерстве обороны Украины, где присоединились к процессу реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил в целом.

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