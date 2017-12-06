В Україні на сьогодні недоукомлектовано 80% фельдшерсько-акушерських пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На сьогодні в Україні недоукомплектовано 80% фельдшерсько-акушерських пунктів. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час спілкування з головними лікарями у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, передає УНН.
"80% фельдшерсько-акушерських пунктів по Україні потребують доукомплектації. 10% - не існує", - сказав він.
Президент наголосив, що влада значно підвищить рівень медичного захисту і медичних послуг для жителів сільської місцевості завдяки ухваленому закону про сільську медицину. І позитивні зміни, додав він, мають розпочатися вже з наступного року.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко планує підписати найближчим часом закон про медичну реформу разом із законом про сільську медицину.