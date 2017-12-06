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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11088 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24788 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100948 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110474 просмотра

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10 марта, 15:15 • 131045 просмотра

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В Украине на сегодня недоукомплектованы 80% фельдшерско-акушерских пунктов

В Украине на сегодня недоукомплектованы 80% фельдшерско-акушерских пунктов

Киев  •  УНН

 • 7162 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня в Украине недоукомплектованы 80% фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время общения с главными врачами во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, передает УНН.

"80% фельдшерско-акушерских пунктов по Украине нуждаются в доукомплектации. 10% - не существует", - сказал он.

Президент подчеркнул, что власть значительно повысит уровень медицинской защиты и медицинских услуг для жителей сельской местности благодаря принятому закону о сельской медицине. И положительные изменения, добавил он, должны начаться уже со следующего года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать в ближайшее время закон о медицинской реформе вместе с законом о сельской медицине.

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