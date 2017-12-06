В Украине на сегодня недоукомплектованы 80% фельдшерско-акушерских пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня в Украине недоукомплектованы 80% фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время общения с главными врачами во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, передает УНН.
"80% фельдшерско-акушерских пунктов по Украине нуждаются в доукомплектации. 10% - не существует", - сказал он.
Президент подчеркнул, что власть значительно повысит уровень медицинской защиты и медицинских услуг для жителей сельской местности благодаря принятому закону о сельской медицине. И положительные изменения, добавил он, должны начаться уже со следующего года.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать в ближайшее время закон о медицинской реформе вместе с законом о сельской медицине.