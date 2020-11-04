В Україні на обліку у центрах зайнятості перебуває майже 400 тис. безробітних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні на обліку в центрах зайнятості перебувають 396,5 тисячі безробітних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Протягом січня-жовтня 2020 року послугами державної служби зайнятості скористалися 1 млн 980 тис. українців, з них понад 1 млн мали статус зареєстрованого безробітного, допомогу по безробіттю отримували 942,3 тисячі громадян”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що водночас кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості становила 754 тисячі одиниць. Роботу за сприяння служби за 10 місяців цього року знайшли майже 540 тисяч людей, з них — 337,5 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного, а 202 тисячі осіб були працевлаштовані оперативно, ще до надання статусу безробітного.
“З початку року професійне навчання за направленням служби проходили 88,7 тисячі безробітних, майже 47 тисяч з них навчалися в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Цей показник звичайно значно менший, ніж у докарантинному 2019 році (на 68%)”, — зазначається в повідомленні.
Також до громадських та інших робіт тимчасового характеру протягом 10 місяців поточного року було залучено 92,2 тисячі осіб.
Окрім того, кількість роботодавців, які надавали до служби зайнятості інформацію про вакансії, становила 158,5 тисяч. Найчастіше роботодавці шукали кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування та експлуатації устаткування, а також працівників сфери торгівлі та послуг. Затребуваними були також учителі, лікарі, фармацевти, вихователі, інженери, економісти, майстри виробничого навчання, медсестри тощо.
“Станом на 4 листопада:
• на обліку в центрах зайнятості перебувають 396,5 тисячі безробітних;
• з них отримують допомогу по безробіттю 337 тисяч.
Середній розмір допомоги по безробіттю в жовтні становив 3,7 тис. грн”, — йдеться в поідомленні.
Нагадаємо, рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше у другому кварталі 2020 року в Україні сягнув 9,8%, що на 1,3 в.п. більше, ніж кварталом раніше — загалом 1,7 млн осіб.