В Україні можуть з’явитися автомобільні дороги оборонного значення

Згідно із законопроектом, автомобільними дорогами оборонного значення є дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, призначених в умовах воєнного часу для військових перевезень, евакуації населення, перевезень, пов’язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень.

При цьому з метою забезпечення оборони і безпеки України автомобільні дороги незалежно від їх форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення.

Порядок використання автомобільної дороги оборонного значення та її відновлення в період дії воєнного стану, проведення заходів щодо її технічного прикриття, а також перелік автомобільних доріг оборонного значення затверджуються Кабінетом Міністрів України.