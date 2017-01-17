В Украине могут появиться автомобильные дороги оборонного значения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Украине могут появиться автомобильные дороги оборонного значения. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 243 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту, автомобильными дорогами оборонного значения являются дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, предназначенных в условиях военного времени для военных перевозок, эвакуации населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов , народнохозяйственных перевозок.
При этом с целью обеспечения обороны и безопасности Украины автомобильные дороги независимо от их формы собственности и значения могут быть отнесены к автомобильным дорогам оборонного значения.
Порядок использования автомобильной дороги оборонного значения и ее восстановления в период действия военного положения, проведения мероприятий по ее техническому прикрытию, а также перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждаются Кабинетом Министров Украины.