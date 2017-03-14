В Україні можуть відкрити представництво турецької телерадіокомпанії TRT
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна зацікавлена у розширенні позитивної присутності української тематики у турецькому інформаційному просторі. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із Прем’єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
За інформацією прес-служби, В.Гройсман виступив з ініціативою відкриття представництва найбільш потужної телерадіокомпанії Туреччини TRT в Україні та відкриття у її складі української редакції, яка могла би готувати програми українською та кримськотатарською мовами.
Українська сторона готова усіляко сприяти у реалізації зазначених проектів, а також розширювати турецьку тематику в українському медіа-просторі, запевнив Прем’єр-міністр України.
Крім іншого, сторони торкнулися питання енергетичної співпраці. Володимир Гройсман нагадав, що наприкінці березня відбудеться чергове засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики.
Також, В.Гройсман також запросив Прем’єр-міністра Туреччини Біналі Йилдирима здійснити візит в Україну.
Нагадаємо, В.Гройсман запропонував Туреччині спільно випускати літаки.