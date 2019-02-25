В Україні можуть створити кол-центр для координації переселенців на виборах Президента

“Що стосується гарячої лінії, я сьогодні ж буду розмовляти про це. Я тільки вчора проводив зустріч з представниками Громадської ради при Міністерстві. Вона сформована таким чином , що в Громадській раді є представники кожної з областей. Можливо якимось чином я спробую цю ідею трансформувати в діяльність громадської ради напередодні виборчого процесу”, - розповів Тука.

Ініціатором створення такого кол-центр виступив глава правління Громадської організації “Українська асоціація акціонерів” Андрій Хілько.

Він запропонував створити кол-центр на рівні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб за два тижні до дня виборів, 31 березня. Цей кол-центр, за його словами, відповідатиме на питання внутрішньо переміщених осіб. За ідеєю, він має бути сформованим у регіонах та включати громадські організації, члени яких миттєво зможуть виїхати і наочно пояснити людині, де буде виборча дільниця та розказати про виборчі права.

Як повідомляв УНН, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система ”Вибори-2019”, яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.