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В Україні можуть створити кол-центр для координації переселенців на виборах Президента

В Україні можуть створити кол-центр для координації переселенців на виборах Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Україні можуть створити кол-центр для вирішення проблеми координації внутрішньо переміщених осіб в період виборів Президента України. Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на круглому столі у Києві, передає журналіст УНН.

“Що стосується гарячої лінії, я сьогодні ж буду розмовляти про це. Я тільки вчора проводив зустріч з представниками Громадської ради при Міністерстві. Вона сформована таким чином , що в Громадській раді є представники кожної з областей. Можливо якимось чином я спробую цю ідею трансформувати в діяльність громадської ради напередодні виборчого процесу”, - розповів Тука.

Ініціатором створення такого кол-центр виступив глава правління Громадської організації “Українська асоціація акціонерів” Андрій Хілько.

Він запропонував створити кол-центр на рівні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб за два тижні до дня виборів, 31 березня. Цей кол-центр, за його словами, відповідатиме на питання внутрішньо переміщених осіб. За ідеєю, він має бути сформованим у регіонах та включати громадські організації, члени яких миттєво зможуть виїхати і наочно пояснити людині, де буде виборча дільниця та розказати про виборчі права.

Як повідомляв УНН, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система ”Вибори-2019”, яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.

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