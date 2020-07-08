В Україні може бути 150 тисяч інфікованих COVID-19 - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Украні може бути до 150 тисяч інфікованих COVID-19, згідно математичного моделювання, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю BBC Україна.
На запитання журналістки, чи вірить Віктор Ляшко даним офіційної української статистики щодо COVID-19, головний санлікар зазначив: “Звичайно, вірю. Я можу впевнено заявити, дивлячись вам в очі, що жодних маніпуляцій з даними не відбувається”. На уточнення ЗМІ, що в Україні не відбувається масове тестування — він сказав, що: “Це різні речі. Жодної країни світу немає, де реєструють 100% всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни в середньому реєструють 25-40% випадків хворих”.
Як сказав Віктор Ляшко, на запитання щодо ймовірної реальної кількості хворих в Україні, що в країні було проведено “свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, що ми в середньому виявляємо близько 35% хворих”.
На запитання, що: “насправді у нас може бути 150 тисяч хворих на COVID-19?”, Ляшко відповів: “Так, це математичне моделювання, яке це показує”.
Додамо, що станом на 7 липня за офіційною статистикою в Україні 49 607 випадків COVID-19, з яких 1283 — летальні. Відповідні дані підтверджує також ВООЗ.