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В Украине может быть 150 тысяч инфицированных COVID-19 - Ляшко

В Украине может быть 150 тысяч инфицированных COVID-19 - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 14541 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Укране может быть до 150 тысяч инфицированных COVID-19, согласно математическому моделированию, пишет УНН со ссылкой на его интервью BBC Украина.

На вопрос журналистки, верит ли Виктор Ляшко данным официальной украинской статистики касательно COVID-19, главный санврач отметил: “Конечно, верю. Я могу уверенно заявить, глядя вам в глаза, что никаких манипуляций с данными не происходит”. На уточнение СМИ, что в Украине не происходит массовое тестирование — он сказал, что: “Это разные вещи. Ни одной страны мира нет, где регистрируют 100% всех больных. Исследование ВОЗ показало, что страны в среднем регистрируют 25-40% случаев больных”.

Как сказал Виктор Ляшко, на вопрос о возможном реальном количестве больных в Украине, что в стране был проведен “свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных”.

На вопрос, что: “на самом деле у нас может быть 150 тысяч больных COVID-19?”, Ляшко ответил: “Да, это математическое моделирование, это показывает”.

Добавим, что по состоянию на 7 июля по официальной статистике в Украине 49 607 случаев COVID-19, из которых 1283 — летальные. Соответствующие данные подтверждает также ВОЗ.

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