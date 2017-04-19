В Україні моніторять стан операції у зв'язку з аварією судна у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Державний морський рятувально-координаційний центр в Україні здійснює постійний моніторинг, збір та опрацювання інформації щодо стану пошуково-рятувальної операції у зв'язку з затонулим суховантажем "Герої Арсеналу" у Чорному морі, серед екіпажу якого було дев'ятеро українців, передає УНН з посиланням на прес-службу Морської пошуково-рятувальної служби.
"19 квітня в 4:37 на Державний морський рятувально-координаційний центр (ДМРКЦ) надійшла інформація щодо отримання сигналу “Лиха” на Південь від Таманського півострову у пошуково-рятувальному районі Російської Федерації. За попередньою інформацією сигнал “Лиха” надійшов від судна GEROI ARSENALA, Прапор Панама", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що черговий капітан-координатор ДМРКЦ зв’язався з МРКЦ Новоросійськ та отримав інформацію, що ними о 3:22 було прийнято і підтверджено сигнал “Лиха” від судна GEROI ARSENALA та наразі проводиться операція з пошуку і рятування людей (за попередньою інформацією на борту було 12 членів екіпажу з яких 9 українців, 2 росіян та 1 грузин).
"ДМРКЦ здійснюється постійний моніторинг, збір та опрацювання інформації щодо стану пошуково-рятувальної операції", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у МЗС України підтвердили наявність 9 українців серед екіпажу судна "Герої Арсеналу".
За даними МНС РФ, сухогруз “Герої Арсеналу”, який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області РФ до Туреччини з вантажем зерна.