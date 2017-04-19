В Украине мониторят состояние операции в связи с аварией судна в Черном море

"19 апреля в 4:37 на Государственный морской спасательно-координационный центр (ГМСКЦ) поступила информация о получении сигнала "Бедствия" на Юг от Таманского полуострова в поисково-спасательном районе Российской Федерации. По предварительной информации сигнал "Бедствия" поступил от судна GEROI ARSENALA, Флаг Панама", - говорится в сообщении.

Указано, что дежурный капитан-координатор ГМСКЦ связался с МСКЦ Новороссийск и получил информацию, что ими в 3:22 было принято и подтверждено сигнал "Бедствия" от судна GEROI ARSENALA и сейчас проводится операция по поиску и спасению людей (по предварительной информации на борту было 12 членов экипажа, из которых 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин).

"ГМСКЦ осуществляется постоянный мониторинг, сбор и обработка информации о состоянии поисково-спасательной операции", - добавили в ведомстве.

Напомним, в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди членов экипажа судна "Герои Арсенала".

По данным МЧС РФ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.