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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154800 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116108 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112316 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 103526 просмотра

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В Украине мониторят состояние операции в связи с аварией судна в Черном море

В Украине мониторят состояние операции в связи с аварией судна в Черном море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Государственный морской спасательно-координационный центр в Украине осуществляет постоянный мониторинг, сбор и обработку информации о состоянии поисково-спасательной операции в связи с затонувшим сухогрузом "Герои Арсенала" в Черном море, среди экипажа которого было девять украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Морской поисково-спасательной службы.

"19 апреля в 4:37 на Государственный морской спасательно-координационный центр (ГМСКЦ) поступила информация о получении сигнала "Бедствия" на Юг от Таманского полуострова в поисково-спасательном районе Российской Федерации. По предварительной информации сигнал "Бедствия" поступил от судна GEROI ARSENALA, Флаг Панама", - говорится в сообщении.

Указано, что дежурный капитан-координатор ГМСКЦ связался с МСКЦ Новороссийск и получил информацию, что ими в 3:22 было принято и подтверждено сигнал "Бедствия" от судна GEROI ARSENALA и сейчас проводится операция по поиску и спасению людей (по предварительной информации на борту было 12 членов экипажа, из которых 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин).

"ГМСКЦ осуществляется постоянный мониторинг, сбор и обработка информации о состоянии поисково-спасательной операции", - добавили в ведомстве.

Напомним, в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди членов экипажа судна "Герои Арсенала".

По данным МЧС РФ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области РФ в Турцию с грузом зерна.

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