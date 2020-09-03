В Україні медзаклади отримали за лікування пацієнтів з COVID-19 вже близько 3,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Національна служба здоров’я сплатила закладам охорони здоров’я у квітні-липні цього року за лікування пацієнтів із COVID-19 близько 3,5 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Урядовий портал".
"Станом на сьогодні НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд грн за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні. Зокрема, 2,5 млрд грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, – на надання цих послуг НСЗУ законтрактувала 260 медзакладів. 784 млн грн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги. 147 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні контракти з НСЗУ за цим пакетом мають 935 медзакладів, у яких працює майже 1600 мобільних бригад.
Так, 49 млн грн отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації – виплати від НСЗУ отримали 144 таких лікарень.
Наголошується, що тариф, за яким НСЗУ оплачує послуги медзакладів за надання допомоги хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього, включає доплати медикам, які безпосередньо працюють з такими пацієнтами у розмірі до 300% до заробітної плати. За здійснення цих доплат лікарям та медпрацівникам закладу несе відповідальність головний лікар.
Нагадаємо, у липні понад 11,4 тис. пацієнтів госпіталізували з COVID-19 в українські лікарні, кількість госпіталізацій збільшилася майже у 2,4 рази, порівняно з квітнем.