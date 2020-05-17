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В Україні ліжка, виділені для хворих на COVID-19, завантажені на 13% - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні завантаженість ліжок, виділених для хворих на COVID-19, становить не більше 13%. Такого результату допомогло досягти й своєчасне закриття метро. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні ліжка, виділені для хворих на COVID-19, завантажені на 13% - Степанов

“Закриття метро було важливим заходом для того, аби зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби... Якщо подивитися на той результат, якого ми досягли щодо зменшення розповсюдження і недопущення пікових навантажень, тобто пікових захворювань, коли одночасно починає хворіти велика кількість людей... На сьогодні у нас завантаженість ліжок становить не більше 13% в цілому по країні. Наші лікарні здатні у повному обсязі надавати медичну допомогу людям хворим на COVID-19”, — зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ розповіли, хто платить за стаціонарне лікування від COVID-19

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.

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