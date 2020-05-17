В Україні ліжка, виділені для хворих на COVID-19, завантажені на 13% - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні завантаженість ліжок, виділених для хворих на COVID-19, становить не більше 13%. Такого результату допомогло досягти й своєчасне закриття метро. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Закриття метро було важливим заходом для того, аби зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби... Якщо подивитися на той результат, якого ми досягли щодо зменшення розповсюдження і недопущення пікових навантажень, тобто пікових захворювань, коли одночасно починає хворіти велика кількість людей... На сьогодні у нас завантаженість ліжок становить не більше 13% в цілому по країні. Наші лікарні здатні у повному обсязі надавати медичну допомогу людям хворим на COVID-19”, — зазначив міністр.
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Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.