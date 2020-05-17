В Украине койки, выделенные для больных COVID-19, загружены на 13% - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине загруженность коек, выделенных для больных COVID-19, составляет не более 13%. Такого результата помогло достичь и своевременное закрытие метро. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Закрытие метро было важным мероприятием для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни ... Если посмотреть на тот результат, которого мы достигли по уменьшению распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей ... Сегодня у нас загруженность коек составляет не более 13% в целом по стране. Наши больницы способны в полном объеме оказывать медицинскую помощь людям, больным COVID-19", - отметил министр.
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Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19.