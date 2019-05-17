В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск – Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
“В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск. Така сама тенденція спостерігається і у світі. Через високий тиск зростає ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності. У світі підвищений артеріальний тиск спричиняє близько 7,5 мільйонів смертей щороку. Це понад 12% від загальної кількості”, — написала Супрун.
Також, вона зазначила, що за даними Світового банку кожен другий хворий на артеріальну гіпертензію в Україні не знає про свій стан. Більш того, люди що знають, не лікуються або не контролюють свій тиск.
Нагадаємо, надлишок солі — одна з ключових небезпек для здоров’я. Найбільше людей у світі вбиває не куріння і навіть не високий тиск, а неповноцінне харчування, зокрема багато солі в раціоні.