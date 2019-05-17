В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление - Супрун

"В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. Такая же тенденция наблюдается и в мире. Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. В мире повышенное артериальное давление вызывает около 7,5 миллионов смертей ежегодно. Это более 12% от общего количества", - написала Супрун.

Также она отметила, что по данным Всемирного банка каждый второй больной с артериальной гипертензией в Украине не знает о своем состоянии. Более того, люди знающие, не лечатся или не контролируют свое давление.

Напомним, избыток соли - одна из ключевых опасностей для здоровья. Больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в том числе много соли в рационе.



