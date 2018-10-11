В Україні хочуть запустити професійну пенсійну систему
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Міністерстві соціальної політики працюють над законопроектом щодо професійної пенсійної системи, який скоро будуть подавати на затвердження Кабінету міністрів. Про це в інтерв'ю УНН розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
"Одним із елементів появи в Україні накопичувальних пенсій ми бачимо запуск професійної пенсійної системи. І відповідний законопроект ми будемо скоро подавати на розгляд Кабінету міністрів. Саме це може бути першим елементом, який дасть можливість потім повноцінно запустити накопичувальну систему", - пояснив Шамбір.
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З його слів, професійна пенсійна система передбачає переведення усіх пільгових пенсій на накопичувальну професійну систему.
"Людина, яка працювала у шкідливих умовах, буде виходити на пенсію раніше, але не за рахунок сьогоднішньої, на мій погляд, відсталої системи, коли підприємство відшкодовує пенсію Пенсійному фонду, а за рахунок накопичувальної системи", - додав він.
Також Шамбір зауважив, що професійна пенсійна система "дозволяє запустити елемент накопичення, який у майбутньому забезпечить досить дієву систему".
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