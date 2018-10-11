В Украине хотят запустить профессиональную пенсионную систему

"Одним из элементов появления в Украине накопительных пенсий мы видим запуск профессиональной пенсионной системы. И соответствующий законопроект мы будем скоро подавать на рассмотрение Кабинета министров. Именно это может быть первым элементом, который даст возможность потом полноценно запустить накопительную систему", - пояснил Шамбир.

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По его словам, профессиональная пенсионная система предусматривает перевод всех льготных пенсий на накопительную профессиональную систему.

"Человек, который работал во вредных условиях, будет выходить на пенсию раньше, но не за счет сегодняшней, на мой взгляд, отсталой системы, когда предприятие возмещает пенсию Пенсионному фонду, а за счет накопительной системы", - добавил он.

Также Шамбир отметил, что профессиональная пенсионная система "позволяет запустить элемент накопления, который в будущем обеспечит достаточно действенную систему".

Напомним, в Комиссии по ценным бумагам рассказали, как украинцам не бедствовать на пенсии.